Валовой внутренний продукт методом производства за 2016 год

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 2016 год (по предварительным данным) по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 101,0%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,4%, услуг - 57,9%.

Номинальное значение и структура ВВП ВДС млн. тенге Структура, в % к предыдущему году, в % ИФО дефлятор Валовой внутренний продукт 46 193 380,6 100,0 101,0 111,9 Производство товаров 16 792 291,9 36,4 101,2 114,1 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2 135 072,5 4,6 105,2 105,4 Промышленность 11 901 866,6 25,8 98,9 118,4 Строительство 2 755 352,8 6,0 107,9 104,3 Производство услуг 26 767 524,2 57,9 100,9 109,4 Валовая добавленная стоимость 43 559 816,1 94,3 101,0 111,2 Чистые налоги на продукты 2 633 564,5 5,7 100,0 125,4

ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.