Валовой внутренний продукт методом производства за 2016 год
Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 2016 год (по предварительным данным) по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 101,0%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,4%, услуг - 57,9%.
|
Номинальное значение и структура ВВП
|
|
ВДС млн. тенге
|
Структура, в %
|
к предыдущему году, в %
|
ИФО
|
дефлятор
|
Валовой внутренний продукт
|
46 193 380,6
|
100,0
|
101,0
|
111,9
|
Производство товаров
|
16 792 291,9
|
36,4
|
101,2
|
114,1
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|
2 135 072,5
|
4,6
|
105,2
|
105,4
|
Промышленность
|
11 901 866,6
|
25,8
|
98,9
|
118,4
|
Строительство
|
2 755 352,8
|
6,0
|
107,9
|
104,3
|
Производство услуг
|
26 767 524,2
|
57,9
|
100,9
|
109,4
|
Валовая добавленная стоимость
|
43 559 816,1
|
94,3
|
101,0
|
111,2
|
Чистые налоги на продукты
|
2 633 564,5
|
5,7
|
100,0
|
125,4
ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.
ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.
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