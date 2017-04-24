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Валовой внутренний продукт методом производства за 2016 год

 

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 2016 год (по предварительным данным) по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 101,0%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,4%, услуг - 57,9%.

 

Номинальное значение и структура ВВП

 

ВДС млн. тенге

Структура, в %

к предыдущему году, в %

ИФО

дефлятор

Валовой внутренний продукт

46 193 380,6

100,0

101,0

111,9

Производство товаров

16 792 291,9

36,4

101,2

114,1

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

2 135 072,5

4,6

105,2

105,4

Промышленность

11 901 866,6

25,8

98,9

118,4

Строительство

2 755 352,8

6,0

107,9

104,3

Производство услуг

26 767 524,2

57,9

100,9

109,4

Валовая добавленная стоимость

43 559 816,1

94,3

101,0

111,2

Чистые налоги на продукты

2 633 564,5

5,7

100,0

125,4

 

ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.

 

24 апреля 2017, 13:56
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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