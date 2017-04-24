Задержан мужчина, расстрелявший 29-летнего актюбинца
24 апреля 2017, 14:02
Мужчина пояснил, что совершил преступление из-за неприязненных отношений.
В пресс-службе ДВД Актюбинской области сообщили, что подозреваемый в убийстве 29-летнего Жандоса Жарболова задержан, передает Zakon.kz.
"Актюбинскими полицейскими установлен и задержан 32-летний житель Актобе, подозреваемый в убийстве 29-летнего мужчины. В настоящее время он водворен в ИВС. Мужчина пояснил, что совершил преступление из-за неприязненных отношений. Ведётся расследования по ст.99 ч. 1 УК РК. Расследование продолжается", - говорится в распространенном сообщении.
Напомним, в ночь на пятницу в Актюбинскую железнодорожную больницу был доставлен 29-летний мужчина, его обнаружили в районе ГМЗ. Врачи насчитали на теле госпитализированного более пяти огнестрельных ранений. Медики пытались спасти его жизнь, а позже - реанимировать, но все попытки оказались тщетными.
фото: MirBodrosti.com
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