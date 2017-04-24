Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Задержан мужчина, расстрелявший 29-летнего актюбинца

24 апреля 2017, 14:02

Мужчина пояснил, что совершил преступление из-за неприязненных отношений.

В пресс-службе ДВД Актюбинской области сообщили, что подозреваемый в убийстве 29-летнего Жандоса Жарболова задержан, передает Zakon.kz.

"Актюбинскими полицейскими установлен и задержан 32-летний житель Актобе, подозреваемый в убийстве 29-летнего мужчины. В настоящее время он водворен в ИВС. Мужчина пояснил, что совершил преступление из-за неприязненных отношений. Ведётся расследования по ст.99 ч. 1 УК РК. Расследование продолжается", - говорится в распространенном сообщении.

Напомним, в ночь на пятницу в Актюбинскую железнодорожную больницу был доставлен 29-летний мужчина, его обнаружили в районе ГМЗ. Врачи насчитали на теле госпитализированного более пяти огнестрельных ранений. Медики пытались спасти его жизнь, а позже - реанимировать, но все попытки оказались тщетными.

фото: MirBodrosti.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...