Задержан мужчина, расстрелявший 29-летнего актюбинца

В пресс-службе ДВД Актюбинской области сообщили, что подозреваемый в убийстве 29-летнего Жандоса Жарболова задержан, передает передает Zakon.kz









Напомним, в ночь на пятницу в Актюбинскую железнодорожную больницу был доставлен 29-летний мужчина, его обнаружили в районе ГМЗ. Врачи насчитали на теле госпитализированного более пяти огнестрельных ранений. Медики пытались спасти его жизнь, а позже - реанимировать, но все попытки оказались тщетными.





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"Актюбинскими полицейскими установлен и задержан 32-летний житель Актобе, подозреваемый в убийстве 29-летнего мужчины. В настоящее время он водворен в ИВС. Мужчина пояснил, что совершил преступление из-за неприязненных отношений. Ведётся расследования по ст.99 ч. 1 УК РК. Расследование продолжается", - говорится в распространенном сообщении.