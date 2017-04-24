В Париже почти 30 человек задержаны, девять - ранены во время беспорядков
24 апреля 2017, 14:07
Акции протеста в Париже в день первого тура выборов президента Франции завершились поздно ночью.
По меньшей мере 29 человек задержаны, еще девять ранены в результате столкновений в Париже после первого тура президентских выборов во Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Незначительно пострадали шесть сотрудников полиции и три демонстранта.
Напомним, акции протеста в Париже в день первого тура выборов президента Франции завершились поздно ночью. Также сообщалось, что на площади Бастилии полиция в столкновениях с демонстрантами применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки.
Первый тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур, который состоится 7 мая.
Фото: © РИА Новости
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