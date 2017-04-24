В Париже почти 30 человек задержаны, девять - ранены во время беспорядков

Акции протеста в Париже в день первого тура выборов президента Франции завершились поздно ночью.

По меньшей мере 29 человек задержаны, еще девять ранены в результате столкновений в Париже после первого тура президентских выборов во Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.





Незначительно пострадали шесть сотрудников полиции и три демонстранта.





Напомним, акции протеста в Париже в день первого тура выборов президента Франции завершились поздно ночью. Также сообщалось, что на площади Бастилии полиция в столкновениях с демонстрантами применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки.





Первый тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур, который состоится 7 мая.



