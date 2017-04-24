Министр обороны высказался о безопасности кабинетов НВП в учебных заведениях
24 апреля 2017, 14:13
В более шести тысячах организациях образования провели инвентаризацию военно-технического имущества.
Сакен Жасузаков рассказал о мерах, которые предприняло его ведомство для обеспечения безопасности на уроках начальной военной подготовки в учебных заведениях страны.
"По касающейся учебно-материальной базе. Вы знаете, что НВП дает азы: строевая, физическая подготовка, разборка-сборка автомата, санитарное дело, чтобы школьник мог владеть. Для этого учебно-материальная база, которая имеется в школах, достаточна, потому что большинство проводится в поле: на плацу, на спортивном городке. Я думаю, что в той программе, которая заложена, это соответствует", — сказал Жасузаков на правчасе в мажилисе.
"Мы все равно провели инвентаризацию военно-технического имущества: учебных гранат, мин, после того случая, о котором вы говорите, в более шести тысячах организациях образования. На сегодняшний день пока мы не выявили, что там какое-то есть. Но исключить того, что это может быть приносное, такое тоже нельзя исключать. Тут нужна больше бдительность самих преподавателей", — добавил он.
Напомним, что в ноябре 2014 года на уроке НВП в колледже Алматы произошел взрыв гранаты, в результате погибла одна студентка, более 10 человек пострадали.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов
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