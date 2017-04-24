Министр обороны высказался о безопасности кабинетов НВП в учебных заведениях

Сакен Жасузаков рассказал о мерах, которые предприняло его ведомство для обеспечения безопасности на уроках начальной военной подготовки в учебных заведениях страны.





"По касающейся учебно-материальной базе. Вы знаете, что НВП дает азы: строевая, физическая подготовка, разборка-сборка автомата, санитарное дело, чтобы школьник мог владеть. Для этого учебно-материальная база, которая имеется в школах, достаточна, потому что большинство проводится в поле: на плацу, на спортивном городке. Я думаю, что в той программе, которая заложена, это соответствует", — сказал Жасузаков на правчасе в мажилисе.



