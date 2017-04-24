Израиль вспоминает жертв Холокоста

День памяти Катастрофы и героизма приурочен к дате начала восстания Варшавского гетто, которое в 1943 году после месяца ожесточенных боев было жестоко подавлено нацистами.





Утром сигнал воздушной тревоги остановил автомобили и пешеходов на улицах, прервал рутинное течение жизни в школах и учреждениях, на предприятиях и армейских базах. Две минуты страна, созданная теми, кто выжил, в скорбном молчании вспоминала шесть миллионов тех, кто не дожил, — соплеменников и единоверцев, погибших от рук нацистов.





В День памяти Катастрофы и героизма читают поименные списки жертв Холокоста, несут к памятникам венки с черными лентами, траурная музыка и фильмы о войне вытеснили из теле- и радиоэфира развлекательные передачи, звучат воспоминания очевидцев.

Национальный день памяти начался накануне вечером с церемонии в мемориальном комплексе Яд ва-Шем, где под небом Иерусалима по традиции загорелись шесть факелов, символизирующие шесть миллионов жертв геноцида. Огни зажгли шесть человек, которые пережили Холокост, потеряв близких, пройдя через концлагеря и гетто, выдержав "марши смерти".

Один из них – Макс Привлер. Он рассказал, что у него на глазах немцы и их пособники расстреляли отца, повесили мать, убили младшего брата. Ему самому, 11-летнему ребенку, чудом удалось спастись. Он присоединился к партизанам, позже стал разведчиком Красной армии. "У меня было только в голове: убивать их и мстить им. И я мстил", — говорит Привлер, участвовавший в боях за польский город Краков и в освобождении узников концлагеря Освенцим.





О ненависти и равнодушии, которые породили Катастрофу и до сих пор не изжиты человечеством, в Яд ва-Шеме говорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ссылаясь на рассекреченные архивы ООН, он обвинил державы антигитлеровской коалиции в том, что они еще в 1942 году знали о разворачивающемся геноциде, были в силах его остановить, разбомбив подъездные пути к концлагерям, но не сделали этого.





"В силах союзников было спасти четыре миллиона евреев – две трети из уничтоженных шести. Державы знали правду, но ничего не делали в то самое время, когда нацисты совершали одно за другим страшные преступления против евреев", — сказал глава израильского правительства. "Исчезла ли ненависть? Нет, она никуда не делась… Что же касается равнодушия мирового сообщества, то, может быть, хоть здесь что-то изменилось? К сожалению, ответ отрицательный", — заявил он, напомнив о призывах "диктаторских режимов востока" к уничтожению еврейского государства.

Тот, "кто угрожает Израилю, сам ставит себя под угрозу", предупредил Нетаньяху. "Это не преувеличение, это не провокация — то, что я говорю. Мы обязаны обеспечить свое будущее, и в наших силах это сделать", — сказал он.

День памяти Катастрофы и героизма приурочен к дате начала восстания Варшавского гетто, которое в 1943 году после месяца ожесточенных боев было жестоко подавлено нацистами.





Фото: Nnm.me