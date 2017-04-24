Соперник Кличко обещает устроить ему ад на ринге

Бой за звание чемпиона по версии IBF и WBA состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли".

Британец Энтони Джошуа, который 29 апреля встретится на ринге с украинцем Владимиром Кличко, обещает устроить зрелищный бой. Слова Джошуа цитирует издание The Telegraph.





— Мне, возможно, понадобится 3–4 раунда, чтобы приспособиться к Кличко, но, когда я это сделаю, я устрою ему ад на ринге. Кличко будет лидировать в начале боя, но я найду путь к победе, — сказал Энтони Джошуа.





Напомним, ранее брат Владимира, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отправится в Лондон, чтобы поддержать родственника на боксёрском поединке, пишет life.ru





Бой за звание чемпиона по версии IBF и WBA состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли".





Напомним, 27-летний Энтони Джошуа стал чемпионом Олимпиады-2012 в Лондоне в весовой категории свыше 91 кг. Спортсмен также получил титул самого перспективного боксёра 2014 года по версии авторитетного журнала The Ring.





Фото:© РИА Новости/Владимир Вяткин



