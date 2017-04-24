Сагинтаев провел совещание по совершенствованию процессов предоставления госуслуг населению

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по совершенствованию процессов предоставления государственных услуг населению в рамках реализации Послания Президента РК Н.Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

В ходе совещания обсуждены вопросы внедрения новых технологий в процессы оказания государственных услуг посредством Госкорпорации «Правительство для граждан».





В своем Послании народу глава государства отметил, что процессы оказания госуслуг должны быть максимально оптимизированы . Необходимо сократить сроки и перечень документов, исключить дублирующие процедуры и перевести в электронный формат без обязательного физического присутствия. Одним из таких направлений должен стать переход на проактивные услуги без участия услугополучателя.





Справочно:





Государственная корпорация «Правительство для граждан» создано Постановлением Правительства РК от 29 января 2016 года и является единым провайдером государственных услуг, которая предоставляет услуги через фронт-офисы, секторы самообслуживания, мобильные ЦОНы, сельские отделения почтовой связи.





В настоящее время в Реестре оказания услуг насчитывается 723 государственных услуг, из них через Госкорпорацию доступно 548, более 75% из которых по принципу «одного окна».



