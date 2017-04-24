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Китайская пара построила в доме склеп

24 апреля 2017, 14:33

По словам главы семьи Лю Сянъу, так как у них нет наследников, кому бы достался дом после их смерти, строение сможет защитить их склепы от дождя и ветра.

Семейная пара из китайской провинции Юньнань построила в своем доме два склепа, где после смерти супруги планируют быть погребенными, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный сайт "Юньнань ван".

Сообщается, что пожилые супруги в возрасте старше 80 лет построили в своем доме в округе Чжаотун два отдельных склепа еще 30 лет назад. Один из них расположен в жилой комнате дома, второй в спальне.

Отмечается, что у пожилой пары нет детей. По словам главы семьи Лю Сянъу, так как у них нет наследников, кому бы достался дом после их смерти, строение сможет защитить их склепы от дождя и ветра. Он также добавил, что у них с супругой существует договоренность, согласно которой после смерти одного из супругов и его похорон в склепе, второй продолжит жить в их доме.

Фото: © Fotolia / contrastwerkstatt

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