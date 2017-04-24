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Штрафы по уголовным правонарушениям должны зачисляться на КБК 204113

Управление государственных доходов по городу Рудному касательно определения кода классификации поступлений бюджета для зачисления штрафов, применяемых к лицам, признанными виновными в совершении уголовного правонарушения в соответствии с Уголовным кодексом, сообщает, что штрафы, применяемые к лицам, признанными виновными в совершении уголовного правонарушения, должны зачисляться на код классификации поступлении бюджета 204113 «Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора» Единой бюджетной классификации.


24 апреля 2017, 14:21
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов по Костанайской области

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