Результаты третьего и четвертого игровых дней финального тура чемпионата РК по волейболу

Результаты двух игровых дней финального тура чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд Высшей лиги, сообщает пресс-служба ФВ РК.





Командам сталось сыграть заключительный игровой день. К данному моменту определились все три призера турнира. «Куаныш» оформивший чемпионство досрочно, в третий игровой день потерпел первое поражение в чемпионате, неожиданно уступив в пяти сетах уральской «Грации». Серебряные медали достались ВК «Костанаю», а «бронза» команде из Уральска.





Чемпионат Казахстана. Высшая лига, женщины. Финальный тур. Петропавловск.





Результаты 22 апреля.

«Дворец школьников» — «Казыгурт» 1:3 (23:25, 23:25, 25:17, 20:25)

«Грация-KZ» — «Куаныш» 3:2 (19:25, 26:24, 25:27, 26:24, 16:14)





Результаты 23 апреля

«Костанай» — «Грация-KZ» 3:1 (25:16, 29:31, 30:28, 25:19)

«Куаныш» — «Дворец школьников» 3:1 (25:17, 25:20, 23:25, 25:17).







