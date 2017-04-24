На юге и юго-востоке Казахстана ожидается до + 25-30 градусов тепла

По информации РГП "Казгидромет", над Западом Казахстана располагается циклон, с которым связан активный облачный массив. С этой облачностью в западных областях в ближайшие сутки сохранятся дожди с грозами и порывистым ветром. По мере смещения циклона на восток все эти явления будут возникать и в большинстве областей республики.





На востоке и юго-востоке Казахстана в предстоящие трое суток ожидается погода преимущественно без осадков. На юго-востоке днем воздух прогреется до плюс 23-30 градусов, на востоке республики до плюс 20-25 градусов , сообщает , сообщает Zakon.kz





Консультативный прогноз погоды по Астане

на 25 апреля: ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура ночью +5+7°С, днем +22+24°С.

на 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +9+11°С, днем +23+25°С.

на 27 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +9+11°С, днем +18+20°С.





Консультативный прогноз погоды по Алматы

на 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Темпера-тура ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

на 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Темпера-тура ночью +11+13°С, днем +27+29°С.

на 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Темпера-тура ночью +11+13°С, днем +28+30°С.



