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На юге и юго-востоке Казахстана ожидается до + 25-30 градусов тепла

24 апреля 2017, 15:11

Прогноз погоды на 25-27 апреля.

По информации РГП "Казгидромет", над Западом Казахстана располагается циклон, с которым связан активный облачный массив. С этой облачностью в западных областях в ближайшие сутки сохранятся дожди с грозами и порывистым ветром. По мере смещения циклона на восток все эти явления будут возникать и в большинстве областей республики.

На востоке и юго-востоке Казахстана в предстоящие трое суток ожидается погода преимущественно без осадков. На юго-востоке днем воздух прогреется до плюс 23-30 градусов, на востоке республики до плюс 20-25 градусов, сообщает Zakon.kz

Консультативный прогноз погоды по Астане
на 25 апреля: ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура ночью +5+7°С, днем +22+24°С.
на 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +9+11°С, днем +23+25°С.
на 27 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +9+11°С, днем +18+20°С.

Консультативный прогноз погоды по Алматы
на 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Темпера-тура ночью +10+12°С, днем +23+25°С.
на 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Темпера-тура ночью +11+13°С, днем +27+29°С.
на 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Темпера-тура ночью +11+13°С, днем +28+30°С.

Фото: fotostrana.ru

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