Деми Мур избавилась от прошлого, потеряв 30 миллионов





Голливудская актриса Деми Мур продала свой роскошный пентхаус в Сан-Ремо в Нью-Йорке. Неизвестный приобрел бастион истории архитекутры – так охарактеризовали жилье риелторы – за 45 миллионов долларов.





Изначально актриса выставила недвижимость, которую купила вместе со своим бывшим мужем Брюсом Уиллисом в 1990 году, за 75 миллионов долларов, но покупателей не нашлось. Мур сбавила цену на 16 тысяч, но пентхаус по-прежнему никого не интересовал.





Актриса признавалась, что не стремится разбогатеть на сделке и вложить деньги от нее в прибыльное предприятие, - ей важно избавиться от всего, что связывало ее с бывшим мужем.





Из окон пентхауса открывается шикарный вид на Центральный парк. В квартире шесть спален, пять ванн и дорогая отделка.





Фото: Wmj.ru