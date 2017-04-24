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Деми Мур избавилась от прошлого, потеряв 30 миллионов

24 апреля 2017, 15:13

Голливудская актриса продала свой роскошный пентхаус в Сан-Ремо в Нью-Йорке.

Актриса призналась, что в сделке ее интересуют не столько деньги, сколько возможность избавиться от всего, что связывало ее с бывшим мужем - Брюсом Уиллисом, сообщают Vesti.ru.

Голливудская актриса Деми Мур продала свой роскошный пентхаус в Сан-Ремо в Нью-Йорке. Неизвестный приобрел бастион истории архитекутры – так охарактеризовали жилье риелторы – за 45 миллионов долларов.

Изначально актриса выставила недвижимость, которую купила вместе со своим бывшим мужем Брюсом Уиллисом в 1990 году, за 75 миллионов долларов, но покупателей не нашлось. Мур сбавила цену на 16 тысяч, но пентхаус по-прежнему никого не интересовал.

Актриса признавалась, что не стремится разбогатеть на сделке и вложить деньги от нее в прибыльное предприятие, - ей важно избавиться от всего, что связывало ее с бывшим мужем.

Из окон пентхауса открывается шикарный вид на Центральный парк. В квартире шесть спален, пять ванн и дорогая отделка.

Фото: Wmj.ru

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