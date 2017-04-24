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Для борьбы с паводками в СКО направлены дополнительные силы и средства

24 апреля 2017, 15:14

Направлены 52 спасателя, 11 единиц техники, 5 водооткачивающих и 9 плавательных средств, а также бригада экстренного реагирования Центра медицины катастроф в составе 11 медицинских работников и 3 ед. техники.

В связи осложнением паводковой обстановки в Северо-Казахстанской области, а также в целях оперативного реагирования на проведение аварийно-спасательных и неотложных работ 24 апреля 2017 года дополнительно направлены силы и средства подразделений Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф Комитета по ЧС МВД РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.

В СКО направлены 52 спасателя, 11 единиц техники, 5 водооткачивающих и 9 плавательных средств, а также бригада экстренного реагирования Центра медицины катастроф в составе 11 медицинских работников и 3 ед. техники.

Напомним, ранее в Акмолинскую область были направлены спасатели Центрального и Южного региональных аэромобильных оперативно-спасательных отрядов, Республиканского оперативно-спасательного отряда и Оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области, Центра медицины катастроф КЧС МВД. А для укрепления сил и средств Костанайской области были переброшены спасательные подразделения Оперативно-спасательного отряда ДЧС Жамбылской области.

Спасательные отряды задействованы в мероприятиях по эвакуации людей и домашних животных, переправе жителей и работников почты, энергослужб и др. организаций, доставке медикаментов и продуктов питания, откачке и отводу талых вод, мониторингу паводкоопасных участков. Бригадами Центра медицины катастроф проводятся работы по оказанию медицинской и психологической помощи населению.

Фото с сайта Bnews.kz

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