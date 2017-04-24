Аким СКО Кумар Аксакалов призвал население не пренебрегать мерами безопасности

За последние сутки было эвакуировано 118 человек из них 90 детей и 147 голов животных.

В ходе выездного совещания оперативного штаба аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в очередной раз проинформировал представителей масс-медиа о паводковой ситуации. На Сергеевском водохранилище подъем воды через гребень плотины составляет 1 м 90 см , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





«В районе Шал акына ничего не грозит населенным пунктам. В Есильском районе ситуация также стабилизировалась.Сейчас вода подошла в Кызылжарский район и к г.Петропавловску. Здесь подтоплены дачи. Это происходит ежегодно, из года в год. Штаб работает ежедневно, мы ситуацию контролируем», - отметил Кумар Аксакалов.





За последние сутки было эвакуировано 118 человек из них 90 детей и 147 голов животных. В селе Заречном дома не подтоплены. И некоторые жители поселка отказываются покидать свое жилье. Глава региона подчеркнул, что заблаговременная эвакуация необходима для сохранения имущества и жизни.





«Хочу обратиться к жителям города Петропавловска и поселка Заречный – необходимо выполнять требования сотрудников ДЧС и эвакуироваться во избежание ухудшения ситуации. Должна быть заинтересованность жителей. Необходимая техника для перевозки людей, грузов, скота есть. Мы такую воду еще не видели. Она еще будет прибывать. Поэтому нужно быть готовым ко всему», - резюмировал глава региона.





Отвечая на вопросы журналистов, аким области рассказал о ситуации, которая сложилась в районе Кожзавода.





«В прошлом году была возведена новая плотина, порядка 800 м. Она работает, там есть запас. Позавчера ночью мы получили сигнал, что вода подошла близко на старую плотину. Сейчас мы проводим работы по ее укреплению. Эту работу мы проводили вчера, ночью и сегодня. Чтобы не произошло перелива, мы повышаем дамбу. На метр ее надо поднять», - рассказал Кумар Аксакалов.









Также глава региона рассказал о ситуации в селе Рузаевке района им.Г.Мусрепова, где от большой воды пострадали 12 домов. В минувшую субботу там прошел субботник.





«В село Рузаевка выехали и работали на субботнике около 400 человек. Это - общественные организации, молодежь и просто неравнодушные люди. Один гражданин оказался в больнице, мы проведали его. Конечно, беспокойство есть. Но все меры проведены. Восставливать жилье будем из областного бюджета и плюс благотворительная помощь, которая поступает. К сожалению, не все мы можем восстановить. К примеру, техника будет восстановлена из внебюджетных средств, за счет спонсоров», - резюмировал аким области.



