В Алматинской области сотрудники акимата задержаны при получении взятки

Как сообщают в прокуратуре Алматинской области, правоохранительными и уполномоченными органами региона ведется определенная работа, направленная на противодействие коррупции , передает , передает Zakon.kz





Так, за коррупционное преступление задержаны должностные лица одного из контролирующих органов Алматинской области и акимата области. Они была задержаны работниками антикоррупционной службы при получении взятки в размере 400 000 тысяч тенге.





На сегодняшний день возбуждено 2 уголовных дела по факту получения и дачи взятки. В рамках расследования в отношении трех должностных лиц судом Талдыкоргана избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, проводятся все необходимые следственные действия.





Учитывая актуальность данного вопроса, прокуратурой области совместно с правоохранительными и уполномоченными органами на постоянной основе проводятся координационные советы и межведомственные совещания по вопросу противодействия коррупции.