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В Алматинской области сотрудники акимата задержаны при получении взятки

 

Как сообщают в прокуратуре Алматинской области, правоохранительными и уполномоченными органами региона ведется определенная работа, направленная на противодействие коррупции, передает Zakon.kz.

Так, за коррупционное преступление задержаны должностные лица одного из контролирующих органов Алматинской области и акимата области. Они была задержаны работниками антикоррупционной службы при получении взятки в размере 400 000 тысяч тенге.

На сегодняшний день возбуждено 2 уголовных дела по факту получения и дачи взятки. В рамках расследования в отношении трех должностных лиц судом Талдыкоргана избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, проводятся все необходимые следственные действия.

Учитывая актуальность данного вопроса, прокуратурой области совместно с правоохранительными и уполномоченными органами на постоянной основе проводятся координационные советы и межведомственные совещания по вопросу противодействия коррупции.

 

24 апреля 2017, 15:25
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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