В Усть-Каменогорске гвардейцы, рискуя жизнью, остановили грузовик с пьяными угонщиками

Рискуя жизнью, подставив свою машину, военнослужащие Национальной гвардии РК остановили угнанный грузовик, мчавшийся по Усть-Каменогорску, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.





Гвардейцы воинской части 5518 остановили угнанный автомобиль марки ГАЗ, подставив свою машину. Угонщик и его пассажир были в нетрезвом виде. Военнослужащим было неизвестно, сколько человек находится в машине, в каком они состоянии, и каковы их намерения.





Увидев мчавшийся по улице Новаторов автомобиль, совпадающий по ориентировке УВД, дежурный по войсковым нарядам капитан Ермахан Манакбаев, патрульные рядовые Еламан Талдыбаев, Владимир Науман и сержант Берик Киялов немедленно приняли меры по задержанию нарушителя общественного порядка.





- И в мирное время бывают случаи, где нужно проявить героизм. Не каждый бы решился подставить свою машину, чтобы задержать нарушителя. Самое главное, что они не нанесли ущерб, что никто не пострадал. Военнослужащие Национальной гвардии совместно с органами внутренних дел всегда будут с честью и достоинством выполнять задачи по охране общественного порядка, - сказал Командующий региональным командованием «Шығыс» Национальной гвардии РК полковник Талапкер Амриев на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО.





Получая свои первые награды, гвардейцы отметили, что главное для них достойно нести свою службу.





Нарушителей передали сотрудникам дорожно-патрульной полиции БПП УВД Усть-Каменогорска для дальнейшего разбирательства. Наряду с уголовным правонарушением задержанные понесут наказание по административному кодексу.