За первый квартал 2017 года уровень производственного травматизма снизился на 14,8%

По состоянию на 1 апреля 2017 года на предприятиях и организациях республики в результате несчастных случаев пострадало 342 человека, что на 14,8% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в 2016 году - 401 человек).

Количество пострадавших со смертельным исходом на производстве составило 43 человека, что на 8,6% ниже аналогичного периода прошлого года (за первый квартал 2016 года - 47 человек).

В целом по итогам 2016 года снизилось количество несчастных случаев на производстве.

В прошлом году в результате несчастных случаев на производстве пострадало 1 тыс. 683 человека, что на 2,4% ниже в сравнении с 2015 годом (1 тыс. 723 человека).

Количество пострадавших со смертельным исходом на производстве составило 248 человек, что на 1,2% меньше аналогичного показателя 2015 года (251 человек).

Положительная динамика достигнута в результате комплексных мер, принимаемых Министерством труда и социальной защиты населения РК и работодателями в сфере безопасности и охраны труда.

В целях улучшения условий безопасности и охраны труда с 2016 года введен в действие новый Трудовой кодекс РК, направленный на создание современной системы управления безопасностью и охраной труда на предприятиях республики.

Внедрены новые подходы по осуществлению внутреннего контроля за безопасностью и охраной труда путём создания производственных советов, решения которых обязательны для работодателя.

В настоящее время на предприятиях республики создано 11 тыс. 215 производственных советов по безопасности и охране труда.

Также местными исполнительными органами проводятся посещения предприятий предупредительно-профилактического характера.

Кроме этого, Трудовым кодексом предусмотрены механизмы, направленные на стимулирование работодателей через добровольное декларирование их деятельности.

Работодателям, деятельность которых признана соответствующим требованиям трудового законодательства, вручается сертификат доверия сроком на три года, и в отношении них проверки и иные формы контроля не проводятся.

На сегодня обладателями сертификата доверия стали 87 работодателей.