101-летняя пенсионерка победила саму себя в спринтерском забеге

Ман Каур преодолела дистанцию частично трусцой, а частично пешком за одну минуту и 14 секунд, что на 64 секунды хуже женского мирового рекорда на данной дистанции.

На Всемирных играх пенсионеров в Новой Зеландии победительницей в забеге на 100 метров в группе "От 100 лет" стала 101-летняя индианка Ман Каур, оказавшаяся единственной участницей в этой возрастной категории.





Ман Каур преодолела дистанцию частично трусцой, а частично пешком за одну минуту и 14 секунд, что на 64 секунды хуже женского мирового рекорда на данной дистанции, пишет vesti.ru





На финише старушку-спринтершу тепло поздравили другие участники забега, которым было по 80-90 лет. После этого Ман Каур получила свою заслуженную золотую медаль









Теперь бабушка намерена в ходе Игр принять участие в забеге на 200 метров, а также в толкании ядра и метании копья, сообщает Stuff.





Ранее сообщалось, что на легкоатлетических соревнованиях в США 99-летний спринтер победил в забеге на 100 метров своего 92-летнего соперника.