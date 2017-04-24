101-летняя пенсионерка победила саму себя в спринтерском забеге
24 апреля 2017, 15:50
Ман Каур преодолела дистанцию частично трусцой, а частично пешком за одну минуту и 14 секунд, что на 64 секунды хуже женского мирового рекорда на данной дистанции.
На Всемирных играх пенсионеров в Новой Зеландии победительницей в забеге на 100 метров в группе "От 100 лет" стала 101-летняя индианка Ман Каур, оказавшаяся единственной участницей в этой возрастной категории.
Ман Каур преодолела дистанцию частично трусцой, а частично пешком за одну минуту и 14 секунд, что на 64 секунды хуже женского мирового рекорда на данной дистанции, пишет vesti.ru.
На финише старушку-спринтершу тепло поздравили другие участники забега, которым было по 80-90 лет. После этого Ман Каур получила свою заслуженную золотую медаль
Теперь бабушка намерена в ходе Игр принять участие в забеге на 200 метров, а также в толкании ядра и метании копья, сообщает Stuff.
Ранее сообщалось, что на легкоатлетических соревнованиях в США 99-летний спринтер победил в забеге на 100 метров своего 92-летнего соперника.
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