Министр обороны Афганистана ушел в отставку после нападения талибов

Нападение на базу произошло вечером в пятницу. Талибы пробрались на базу, переодевшись в афганскую военную форму, и открыли огонь. Они застрелили солдат, находившихся в столовой, а также военнослужащих, выходивших из мечети на территории базы после пятничной молитвы.

Точной информации о числе погибших пока нет. Афганское министерство обороны не опубликовало список жертв, заявив только, что пострадали или погибли более 100 человек.

Другие чиновники заявили Би-би-би о 136 погибших. Один из очевидцев утверждает, что насчитал 165 тел.





Это одно из самых крупных по числу жертв нападений талибов за последние годы. Оно вызвало возмущение в стране, поскольку поставило под под вопрос способность правительства противостоять "Талибану". Эта группировка признана террористической и запрещена во многих странах, включая Казахстан.