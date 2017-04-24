Министр обороны Афганистана ушел в отставку после нападения талибов
24 апреля 2017, 15:51
Они напали на военную базу под Мазари-Шарифом, погибли десятки военнослужащих.
Министр обороны Афганистана и начальник генштаба ушли в отставку после нападения "Талибана" на военную базу под Мазари-Шарифом, в результате которого погибли десятки военнослужащих, сообщает Русская служба BBC.
Нападение на базу произошло вечером в пятницу. Талибы пробрались на базу, переодевшись в афганскую военную форму, и открыли огонь. Они застрелили солдат, находившихся в столовой, а также военнослужащих, выходивших из мечети на территории базы после пятничной молитвы.
Точной информации о числе погибших пока нет. Афганское министерство обороны не опубликовало список жертв, заявив только, что пострадали или погибли более 100 человек.
Другие чиновники заявили Би-би-би о 136 погибших. Один из очевидцев утверждает, что насчитал 165 тел.
Это одно из самых крупных по числу жертв нападений талибов за последние годы. Оно вызвало возмущение в стране, поскольку поставило под под вопрос способность правительства противостоять "Талибану". Эта группировка признана террористической и запрещена во многих странах, включая Казахстан.
Фото: РИА Новости
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