Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Массовый мор рыбы произошел в озере в СКО

24 апреля 2017, 15:59

Рыбу отправили на исследование в лабораторию для выявления возможного заболевания.

В Северо-Казахстанской области, в озере райцентра Мамлютка, произошел массовый мор рыбы.

ЧП произошло в центре Мамлютского района, в 40 километрах от Петропавловска. На берег озера было выброшено около пяти тонн мертвой рыбы.

О подробностях происшествия на выездном брифинге журналистам рассказал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

"В центре Мамлютки небольшое озеро, оно бесхозное. Его несколько раз выставляли на конкурс, чтобы отдать под управление, но никто не хочет брать. Озеро мелководное, видимо, там давно не проводили соответствующую работу по аэрации, поэтому произошел мор. Как нам сообщили, погибло около пяти тонн рыбы", — проинформировал глава региона.


Источник: Sputnik Казахстан
Видео Александр Кулясов vk.com


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...