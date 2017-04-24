Массовый мор рыбы произошел в озере в СКО
24 апреля 2017, 15:59
Рыбу отправили на исследование в лабораторию для выявления возможного заболевания.
В Северо-Казахстанской области, в озере райцентра Мамлютка, произошел массовый мор рыбы.
ЧП произошло в центре Мамлютского района, в 40 километрах от Петропавловска. На берег озера было выброшено около пяти тонн мертвой рыбы.
О подробностях происшествия на выездном брифинге журналистам рассказал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.
"В центре Мамлютки небольшое озеро, оно бесхозное. Его несколько раз выставляли на конкурс, чтобы отдать под управление, но никто не хочет брать. Озеро мелководное, видимо, там давно не проводили соответствующую работу по аэрации, поэтому произошел мор. Как нам сообщили, погибло около пяти тонн рыбы", — проинформировал глава региона.
Источник: Sputnik Казахстан
Видео Александр Кулясов vk.com
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