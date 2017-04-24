С учетом степени выполнения обязательств

Обеспечение исполнения обязательств является традиционным институтом гражданского права. Способы обеспечения исполнения обязательств могут быть установлены законом или договором сторон. Стороны сами могут использовать иные правовые конструкции.

Основное назначение данного института связано с заинтересованностью кредитора в стимулировании должника к надлежащему исполнению своих обязанностей, с целью предотвращения или уменьшения неблагоприятных последствий.

ст. 292 Способы обеспечения исполнения обязательств определены п. 1Гражданского кодекса. Так, исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, гарантией, задатком, гарантийным взносом и другими способами, предусмотренными законодательством или договором.

ст. 293 ст. 295 В силуГК неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. СогласноГК кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законодательством (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Последствия нарушения должником обязательств могут быть несоразмерны неустойке.

ст. 297 РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности» от 27 февраля 2017 года внесены изменения вГК РК. Ранее суду было предоставлено право по собственной инициативе уменьшать размер неустойки, теперь суду предоставлено такое право только по требованию должника.

ст. 364 351 Суд принимает решение о снижении размера неустойки с учетом степени выполнения обязательств должником и заслуживающих внимания интересов должника и кредитора. При этом данная норма не затрагивает права должника на уменьшение размера его ответственности на основанииГК РК и права кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных ст.Гражданского кодекса.