Участник Лондонского марафона облил водой принца Уильяма

Принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон облил водой участник массового забега в Лондоне, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на таблоид Daily Mail.





Герцог и герцогиня Кембриджские дали старт марафону с трибуны, нажав специальную кнопку, а затем в компании принца Гарри и волонтеров радовали воду бегунам.







В 37-м по счету престижном ежегодном Лондонском марафоне приняли участие рекордное число бегунов 40 тысяч 382 человека.В забеге участвовали люди с разной степенью инвалидности, и колясочники.

Многие участники останавливались, чтобы поприветствовать членов королевской семьи или сфотографироваться с ними.



