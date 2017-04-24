Участник Лондонского марафона облил водой принца Уильяма
24 апреля 2017, 16:01
Герцог и герцогиня Кембриджские дали старт Лондонскому марафону
Принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон облил водой участник массового забега в Лондоне, сообщает Zakon.kz со ссылкой на таблоид Daily Mail.
Герцог и герцогиня Кембриджские дали старт марафону с трибуны, нажав специальную кнопку, а затем в компании принца Гарри и волонтеров радовали воду бегунам.
В 37-м по счету престижном ежегодном Лондонском марафоне приняли участие рекордное число бегунов 40 тысяч 382 человека.В забеге участвовали люди с разной степенью инвалидности, и колясочники.
Многие участники останавливались, чтобы поприветствовать членов королевской семьи или сфотографироваться с ними.
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