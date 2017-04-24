Эффективность доказана на практике

Г. Мергенова, судья Верховного Суда РК

В настоящее время институт следственных судей доказал свою эффективность на практике, что позволило повысить качественный уровень следствия, расширить применение мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей, и подтвердить приверженность Казахстана международным стандартам в сфере прав человека.

Конституцией РК признаются и гарантируются права и свободы человека, которые принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод, на личную свободу, право на жизнь, свободу совести, свободу слова.

Эти же требования закреплены и в ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, ратифицированного Республикой Казахстан в 2005 году, согласно которой каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему или при определении его прав и обязанностей в гражданском процессе, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым, беспристрастным судом.

Действенным механизмом защиты прав граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, является деятельность следственных судей. Следственный судья - это судья суда первой инстанции, наделенный полномочиями по осуществлению судебного контроля за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц в уголовном судопроизводстве на досудебных стадиях. Полномочия следственного судьи закреплены в ст. 55 Уголовно-процессуального кодекса.

Практика наделения следственных судей полномочиями по санкционированию следственных действий в полной мере оправдала себя. Поэтапно передаются следственному судье полномочия по санкционированию всех следственных действий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина с целью обеспечения баланса между обвинением и защитой в судах. Помимо ранее закрепленных полномочий следственного судьи, ему переданы вопросы санкционирования выемки и обыска, личного обыска и осмотра.

Проверка законности проведенных органами досудебного расследования указанных следственных действий без санкции суда также возложена на следственного судью. И в случае выявления судьей нарушений закона, данные процессуальные действия признаются недопустимыми в качестве доказательства по делу.

На последующих этапах планируется передача следственным судьям полномочий по санкционированию специальных оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений и изобличению лиц, их совершивших.

Необходимость в расширении полномочий следственных судей вызвана велением времени в свете реализации пяти институциональных реформ, обозначенных Главой государства Нурсултаном Назарбаевым в Плане нации «100 конкретных шагов - современное государство для всех», и направлена на защиту конституционных прав и свобод граждан.

За 2016 год в Казахстане следственными судьями рассмотрено 58 356 материалов о санкционировании по уголовным делам, что в 2,6 раза больше чем за 2015 год (22 306 материалов).

В частности, судами рассмотрено 18 748 ходатайств о санкционировании мер в виде содержания под стражей, домашнего и экстрадиционного ареста и их продлении, из которых удовлетворено 18 116 ходатайств.

С января 2016 года, в целях исполнения 22-го шага Плана нации полномочия следственных судей были расширены, им передано санкционирование еще четырех процессуальных действий: осмотр, обыск, выемка и личный обыск.

По этим полномочиям в 2016 году следственными судьями рассмотрено 28 277, материалов (удовлетворено 27 922, или 98,7 процента), из них о санкционировании выемки - 22 599, или 80,9 процента, обыска - 3824, или 13,7 процента, личного обыска - 1412, или пять процентов, осмотра - 72 материала, или 0,2 процента.

Кроме того, следственные судьи за 2016 год рассмотрели 1423 жалобы на решения, действия прокурора, органов следствия и дознания, удовлетворив их пятую часть (340, или 23,9 процента).

Следственный судья осуществляет свои полномочия в соответствии с требованиями УПК, рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, единолично без проведения судебного заседания.

В необходимых случаях, предусмотренных законом при исследовании обстоятельств, имеющих значение для принятия законного и обоснованного решения, следственный судья постановляет о проведении судебного заседания с участием соответствующих лиц и прокурора.

На досудебной стадии производства по уголовному делу следственным судьей рассматриваются ходатайства сторон с целью обеспечения прав и законных интересов граждан.

В рамках обеспечения в суде баланса между обвинением и защитой существенно расширены значение, роль и полномочия защитника. Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрено рассмотрение следственным судьей ходатайств адвоката, участвующего в качестве защитника в истребовании и приобщении к уголовному делу любых сведений, документов, предметов.

Кроме этого следственный судья рассматривает вопрос назначения экспертизы в случае заявления ходатайства защитника, которое не было удовлетворено органом, ведущим расследование.

По ходатайству адвоката, участвующего в качестве защитника, в полномочия следственного судьи входит и рассмотрение вопроса о принудительном приводе ранее опрошенного свидетеля, обеспечение явки которого для дачи показаний является затруднительным.

На основании ст. 217 УПК как сторона обвинения, так и сторона защиты вправе ходатайствовать о допросе (депонировании) следственным судьей лица, являющегося потерпевшим, свидетелем, в случае, если имеются основания полагать, что более поздний их допрос в ходе досудебного расследования либо судебного заседания может оказаться невозможным в силу объективных причин (постоянное проживание за пределами Республики Казахстан, выезд за границу, тяжелое состояние здоровья, применение мер безопасности), а также в целях исключения последующих допросов несовершеннолетних свидетелей и потерпевших для исключения психотравмирующего воздействия.

Одним из способов защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц на стадии досудебного производства по уголовным делам является рассмотрение судом жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, органов уголовного преследования.

Рассмотрение этих жалоб также относится к полномочиям следственного судьи, реально обеспечивающим судебный контроль за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц в уголовном судопроизводстве.

Например, орган, ведущий досудебное рас- следование, отказывает в допросе лица, являющегося очевидцем преступления, либо отказывает в проведении очных ставок, в назначении защитника, допуске законного представителя, избрании и применении к подозреваемому мер процессуального принуждения (за исключением домашнего ареста и содержания под стражей), признании лица потерпевшим, проявляет без- действие при проверке сообщений о совершен- ном преступлении и другие.

Решение следственным судьей этих вопросов реально обеспечивает состязательность и равноправие сторон в уголовном процессе, защиту от незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина при условии полного использования стороной защиты этих возможностей.

Особое место в неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан на досудебной стадии производства по уголовному дела занимает санкционирование следственным судьей меры пресечения - содержание под стражей.

В соответствии с п. 4 Нормативного постановления Верховного Суда РК «О судебной защите прав, свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве» от 25 июня 2010 года применение меры пресечения в виде аре- ста сопряжено с ограничением конституционного права на личную свободу.

В этой связи, в соответствии с ч. 7 ст. 150 УПК (в редакции 1997 года), судам следует тщательно исследовать представляемые вместе с ходатайствами материалы, касающиеся сведений об обстоятельствах совершенного деяния, данных о личности подозреваемого, обвиняемого, их причастности к совершению инкриминируемого деяния, оснований для применения этой меры пресечения, а также требовать строгого соблюдения сроков задержания подозреваемого, обвиняемого и представления в суд ходатайств. Тяжесть совершенного деяния не может служить единственным и безусловным основанием для избрания данной меры пресечения.

В ч. 3 ст. 148 УПК прямо оговорен предмет исследования следственным судьей материалов еще не завершенного уголовного дела, а именно, что он ограничивается исследованием материалов, относящихся к обстоятельствам, учитываемым при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Обстоятельства же невиновности или доказанности вины обвиняемого в суде не рассматриваются, судья при санкционировании содержания под стражей, как правило, руководствуется вопросами, предусмотренными ч. 1 ст. 147 УПК.

Между тем вопрос об обоснованности подозрения (обвинения) входит в компетенцию суда при рассмотрении ходатайств о содержании под стражей, поступивших от органов уголовного преследования, и его разрешение вовсе не связано предрешением результатов главного судебного разбирательства или признанием человека виновным уже на досудебной стадии процесса. Судье надлежит убедиться в том, что под стражу не будет заключен человек, обвинения против которого голословны, что подозрение (обвинение) подтверждается на этом этапе недостаточными доказательствами. Предметом судебного рассмотрения, таким образом, выступает не виновность подозреваемого (обвиняемого), а добросовестность в данном вопросе органов уголовного преследования и обоснованность их позиции. При этом виновность подозреваемого (обвиняемого) будет проверяться впоследствии, в частности, в рамках главного разбирательства. На данном же этапе производства обвиняемый (подозреваемый) пользуется статусом невиновного лица, и его причастность к преступлению пока лишь предполагается.

Данные о том, что подозреваемый (обвиняемый) скроется, либо может воспрепятствовать объективному расследованию уголовного дела должны быть в суде подтверждены органом досудебного производства.

Поэтому следственные судьи должны со всей ответственностью подходить к решению вопроса о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей, принимать необходимые меры к тщательному исследованию материалов уголовного дела с целью выявления оснований для применения именно этой меры пресечения, а не применения залога, либо других, альтернативных содержанию под стражей мер пресечения. В постановлениях следственных судей принимаемые ими решения должны быть мотивированы с приведением конкретных оснований и обстоятельств.