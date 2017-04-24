Улыбающегося Ким Чен Ына сфотографировали со свиньями

Сообщается, что ферма принадлежит воздушным и противовоздушным силам Корейской народной армии. Политик прибыл туда с визитом для поддержания солдат.

Ранее премьер Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили ситуацию в КНДР. Они договорились добиваться сдержанности Пхеньяна, который, по мнению представителей двух стран, не прекращают "опасные провокационные действия".





Ранее стало известно, что Сеул разработал новый радар против артиллерии КНДР. По плану, система должна поступить на вооружение уже в 2018 году. Установка должна сыграть ключевую роль в отражении артиллерии Северной Кореи.