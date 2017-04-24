По делу о теракте в Стокгольме задержан еще один подозреваемый
24 апреля 2017, 16:19
Решение о мере пресечения будет принято до 26 апреля.
Новый подозреваемый в причастности к организации теракта в Стокгольме задержан в Швеции. Об этом сообщили в правоохранительных органах страны, передает ТАСС.
"Задержание осуществлено полицией и полицией безопасности (СЕПО) после переработки большого количества материалов в рамках расследования", - отмечается в пресс-релизе полиции.
Подозреваемый был задержан 23 апреля, решение о мере пресечения ему будет принято до 26 апреля. Дополнительной информации о задержанном и его причастности к теракту пока не приводится.
Напомним, 7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании "Спендрупс", совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, четверо погибли, 15 человек пострадали. По делу о теракте суд заключил под стражу предполагаемого водителя, 39-летнего Рахмата Акилова из Узбекистана. Обвинения ему будет предъявлены до 11 мая.
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Фото: КирТАГ
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