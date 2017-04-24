Теннисистка Зарина Дияс поднялась на 52 позиции в рейтинге WTA

24 апреля 2017, 16:29

Юлия Путинцева и Ярослава Шведова сохранили свои места

Серена Уильямс возглавила обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), в активе американки 7010 очков, сообщает Zakon.kz.

На второе место опустилась немка Ангелик Кербер (6925). Третье место сохранила чешка Каролина Плишкова (6020).

Из казахстанских теннисисток наибольший взлет в рейтинге совершила Зарина Дияс, которая на прошлой неделе прошла в четвертьфинал международного турнира серии WTA Biyuan Cup. Дияс поднялась с 239-й строчки на 187-ю.

Юлия Путинцева и Ярослава Шведова сохранили свои места, заняв 31-е и 51-е место соответственно.

Фото ktf.kz

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код