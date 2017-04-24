Теннисистка Зарина Дияс поднялась на 52 позиции в рейтинге WTA
24 апреля 2017, 16:29
Юлия Путинцева и Ярослава Шведова сохранили свои места
Серена Уильямс возглавила обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), в активе американки 7010 очков, сообщает Zakon.kz.
На второе место опустилась немка Ангелик Кербер (6925). Третье место сохранила чешка Каролина Плишкова (6020).
Из казахстанских теннисисток наибольший взлет в рейтинге совершила Зарина Дияс, которая на прошлой неделе прошла в четвертьфинал международного турнира серии WTA Biyuan Cup. Дияс поднялась с 239-й строчки на 187-ю.
Юлия Путинцева и Ярослава Шведова сохранили свои места, заняв 31-е и 51-е место соответственно.
Фото ktf.kz
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