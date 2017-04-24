Теннисистка Зарина Дияс поднялась на 52 позиции в рейтинге WTA

Юлия Путинцева и Ярослава Шведова сохранили свои места

Серена Уильямс возглавила обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), в активе американки 7010 очков, сообщает сообщает Zakon.kz.





На второе место опустилась немка Ангелик Кербер (6925). Третье место сохранила чешка Каролина Плишкова (6020).





Из казахстанских теннисисток наибольший взлет в рейтинге совершила Зарина Дияс, которая на прошлой неделе прошла в четвертьфинал международного турнира серии WTA Biyuan Cup. Дияс поднялась с 239-й строчки на 187-ю.





Юлия Путинцева и Ярослава Шведова сохранили свои места, заняв 31-е и 51-е место соответственно.



