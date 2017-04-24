С начала паводков в регионах страны было эвакуировано более 8,5 тысяч человек

Силами подразделений Комитета по ЧС, местных исполнительных органов, Местной полицейской службы, Национальной гвардии и привлеченных организаций в регионах, подверженных паводкам, продолжается проведение аварийно-спасательных и неотложных работ, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.

В Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях проводятся работы по оповещению и эвакуации населения, отгону домашних животных, откачке и отводу воды, укреплению дамб и защитных валов, обустройству водоотводных каналов, заготовке и укладке мешкотары, обвалованию грунта, восстановлению автодорог, охране общественного порядка, патрулированию и мониторингу ситуаций.

В Акмолинской области силами спасателей ведутся работы по переправе жителей, доставке медикаментов и продуктов питания в с.Ягодное Астраханского района и п.Ащикуль Атбасарского района.

С начала паводкового периода проведенными мероприятиями спасено 86 человек, заблаговременно эвакуирован 8521 житель, отогнано в безопасные места 15183 голов сельскохозяйственных животных. Паводковые воды отведены и откачаны из 1608 жилых и дачных домов.

5844 эвакуированных людей вернулись в свои дома, 41 человек находится в эвакопунктах, 2636 - размещены у родственников.

В паводкоопасных регионах возведено 29138 метров временных дамб, набрано и уложено 185029 штук мешкотары, откачано 1332150,5 куб.м воды.

В связи с ожидаемым повышением уровня воды в р. Урал больше нормы решением акима Западно-Казахстанской области в г. Уральске, Акжайыкском, Зеленовском, Теректинском и Бурлинском районах введен режим функционирования «повышенная готовность». Органы управления государственной системы гражданской защиты приведены в готовность.

Переливы талых и паводковых вод происходят на 21 участке автомобильных дорог: в Костанайской области - 8, Карагандинской - 4, Северо-Казахстанской - 4, Акмолинской - 3, Южно-Казахстанской - 1, Восточно-Казахстанской - 1.

На 26 участках автомобильных дорог имеются размывы дорожного полотна: в Карагандинской области - 9, Акмолинской - 7, Костанайской - 5, Павлодарской - 2, Северо-Казахстанской - 2, Восточно-Казахстанской - 1.

В Каркаралинском районе Карагандинской области на 166 км железнодорожного перегона «Буркутты-Саумалколь» происходит перелив вод через железнодорожное полотно.

На 5 участках произошла деформация конструкций автодорожных мостов: в Акмолинской области - 3, Карагандинской - 2.

По данным прогнозных служб в ближайшие сутки на реках Восточно-Казахстанской области ожидается дальнейшее развитие весеннего половодья, подъемы уровней воды, возможны разливы, подтопления. На реках юга и юго-востока республики ожидаются колебания водности.