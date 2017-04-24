Министр культуры и спорта РК выразил соболезнования родным и близким погибшего велогонщика
24 апреля 2017, 16:37
С 2014 года Микеле выступал за команду «Астана» (Казахстан).
В минувшую субботу спортивный мир потрясла новость о безвременной кончине Микеле Скарпони – члена профессиональной казахстанской велокоманды «Астана Про Тим». Министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы выразил соболезнования родным и близким спортсмена,сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Микеле Скарпони внес значительный вклад в укрепление позиции казахстанской велокоманды на мировом уровне. С 2014 года он выступал в составе команды «Астана Про Тим». Благодаря высокому профессионализму и неустанному труду Микеле Скарпоникоманда добивалась больших успехов на международных соревнованиях», - говорится в телеграмме министра.
Напомним, Микеле Скарпони родился 25 сентября 1979 года в Ези (Италия). До 2010 года выступал за итальянские команды. Стал победителем гонки Тиррено-Адриатико в 2009 году. В 2011 году Скарпони был объявлен победителем многодневки Джиро д'Италия. С 2014 года Микеле выступал за команду «Астана» (Казахстан). 22 апреля во время тренировки Скарпони был сбит фургоном, водитель которого не заметил гонщика.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com