Министр культуры и спорта РК выразил соболезнования родным и близким погибшего велогонщика

В минувшую субботу спортивный мир потрясла новость о безвременной кончине Микеле Скарпони – члена профессиональной казахстанской велокоманды «Астана Про Тим». Министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы выразил соболезнования родным и близким спортсмена,сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.





«Микеле Скарпони внес значительный вклад в укрепление позиции казахстанской велокоманды на мировом уровне. С 2014 года он выступал в составе команды «Астана Про Тим». Благодаря высокому профессионализму и неустанному труду Микеле Скарпоникоманда добивалась больших успехов на международных соревнованиях», - говорится в телеграмме министра.





Напомним, Микеле Скарпони родился 25 сентября 1979 года в Ези (Италия). До 2010 года выступал за итальянские команды. Стал победителем гонки Тиррено-Адриатико в 2009 году. В 2011 году Скарпони был объявлен победителем многодневки Джиро д'Италия. С 2014 года Микеле выступал за команду «Астана» (Казахстан). 22 апреля во время тренировки Скарпони был сбит фургоном, водитель которого не заметил гонщика.