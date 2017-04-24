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У берегов Греции затонула лодка с беженцами

24 апреля 2017, 16:41

Сейчас в районе ЧП идет поисково-спасательная операция.

Лодка с беженцами затонула у греческого острова Лесбос, есть погибшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на Афинское агентство новостей.

ЧП произошло возле северного побережья острова, недалёко от городка Митимна.

Пока неизвестно, сколько беженцев и мигрантов находилось на лодке, на настоящий момент обнаружены тела пяти погибших. Спаслась беременная женщина.

Сейчас в районе ЧП идет поисково-спасательная операция.

Фото: соцсети

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