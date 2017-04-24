У берегов Греции затонула лодка с беженцами
24 апреля 2017, 16:41
Сейчас в районе ЧП идет поисково-спасательная операция.
Лодка с беженцами затонула у греческого острова Лесбос, есть погибшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на Афинское агентство новостей.
ЧП произошло возле северного побережья острова, недалёко от городка Митимна.
Пока неизвестно, сколько беженцев и мигрантов находилось на лодке, на настоящий момент обнаружены тела пяти погибших. Спаслась беременная женщина.
Сейчас в районе ЧП идет поисково-спасательная операция.
Фото: соцсети
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