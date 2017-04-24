Аким Астаны объявил войну мусору
24 апреля 2017, 16:42
Власти Астаны будут жестко реагировать в отношении стройкомпаний, засоряющих столицу.
Аким Астаны посоветовал контролирующим экологию органам «выйти из кабинетов и начать работать», передает Elorda.info.
«Мы будем жестко реагировать в отношении стройкомпаний, которые нарушают нормы и засоряют улицы города. Прокуратуре и экологической полиции, департаменту экологии, природоохранной прокуратуре надо выйти из кабинетов и начать работать. Давайте сделаем город чистым», — сказал А.Исекешев в понедельник на совещании в городском акимате.
При этом аким города напомнил, что в Астане продолжается акция «Чистая пятница», начался экологический месячник, 29 апреля и 13 мая пройдут традиционные субботники.
Кроме этого, Асет Исекешев считает, что стройкомпаниям, работающим в столице, необходимо поднять культуру строительства.
«Я предлагаю поднять культуру строительства на более высокий уровень. За несоблюдение строительных норм, санитарного состояния, если надо, подготовим изменения в законодательство, о лишении лицензии на строительство», — сказал А.Исекешев.
При этом он предупредил, что лично будет совершать объезд вновь строящихся объектов.
«Если будут нарушения, таким компаниям нужно впредь запретить работать в столице», — резюмировал Исекешев.
Фото с сайта elorda.info
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855569-faa7092b2540936fe31068306e903096
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...