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Аким Астаны объявил войну мусору

24 апреля 2017, 16:42

Власти Астаны будут жестко реагировать в отношении стройкомпаний, засоряющих столицу.

Аким Астаны посоветовал контролирующим экологию органам «выйти из кабинетов и начать работать», передает Elorda.info.

«Мы будем жестко реагировать в отношении стройкомпаний, которые нарушают нормы и засоряют улицы города. Прокуратуре и экологической полиции, департаменту экологии, природоохранной прокуратуре надо выйти из кабинетов и начать работать. Давайте сделаем город чистым», — сказал А.Исекешев в понедельник на совещании в городском акимате.

При этом аким города напомнил, что в Астане продолжается акция «Чистая пятница», начался экологический месячник, 29 апреля и 13 мая пройдут традиционные субботники.

Кроме этого, Асет Исекешев считает, что стройкомпаниям, работающим в столице, необходимо поднять культуру строительства.

«Я предлагаю поднять культуру строительства на более высокий уровень. За несоблюдение строительных норм, санитарного состояния, если надо, подготовим изменения в законодательство, о лишении лицензии на строительство», — сказал А.Исекешев.

При этом он предупредил, что лично будет совершать объезд вновь строящихся объектов.

«Если будут нарушения, таким компаниям нужно впредь запретить работать в столице», — резюмировал Исекешев.

Фото с сайта elorda.info

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