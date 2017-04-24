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Дочь пресс-секретаря президента РФ выложила в Сети видео их совместного танца

24 апреля 2017, 16:47

Видео было сделано на дне рождения жены Пескова Татьяны Навки.

Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета разместила запись на своей странице в Instagram. На видео она вместе с отцом дурачится и танцует около стола. В конце песни «Наверно, потому что» группы «Время и стекло» Песков обнялся с 19-летней дочерью, и они вместе посмеялись, сообщает НТВ.ru.

«У всех дочерей с папами нормальные танцы… А у нас такой», - написала Елизавета Пескова.

Ее подписчики оценили непосредственность танца пресс-секретаря главы государства.

planeta_hishnikov: «Отлично станцевали».

ak19740: «Твой отец классный парень!»

jurasokol@stpellegrino: «Всегда надо делать по кайфу. Все по высшему разряду, главное с улыбкой на устах! Добра вам».

lulechek_3108: «Самые красивые и такие искренние».

vanilla_sky_777: «Как прекрасно, когда такие теплые отношения между отцом и дочерью».


Видео было сделано на дне рождения жены Пескова Татьяны Навки. Празднование проходило в ресторане на Патриарших прудах. Сама 42-летняя виновница торжества появилась перед гостями в воздушном розовом платье с глубоким декольте. Поздравить ее пришли многие звезды российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров, Алла Пугачёва, Максим Галкин, Жасмин и Анна Семенович.


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