Официальным представителем СЦК стала Оксана Лоскутова

Оксана Лоскутова назначена заместителем директора — официальным представителем Службы центральных коммуникаций (СЦК) министерства информации и коммуникаций. Своего нового заместителя коллективу представил директор СЦК Евгений Кочетов.

До назначения Оксана Лоскутова была пресс-секретарем ОЮЛ «Федерация футбола Казахстана».

Оксана Лоскутова родилась 5 декабря 1980 года в Актюбинской области. В 2002 году окончила Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова (г. Актобе) по специальности «Преподаватель казахского языка и литературы». В данный момент учится в магистратуре в университете «Туран-Астана» по специальности «Местное и государственное управление».

Трудовую деятельность начала в 1999 году ведущей, корреспондентом программы «Армысың, Ақтөбем!» на телеканале «Қазақстан-Ақтөбе».

В 2006 году — ведущая новостей на телеканале «Рика-ТВ» (г. Актобе).

С 2006 по 2013 год работала на телеканале «Астана» ведущей, ответвыпускающей, корреспондентом дневных и итоговых новостей. Также являлась автором программ «Алға, Оксана», военно-патриотической программы «Қыран» и ведущей социальной программы «Біз біргеміз — Мы вместе!».

В 2013 году работала пресс-секретарем ГУ «Назарбаев центр», а в 2014 году — пресс-секретарь — руководитель Службы по связям с общественностью в ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан — Лидера нации».

В 2016 году была пресс-секретарем в АО ««РТРК «Казахстан»

В 2015 году награждена юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».

Владеет казахским, русским языками.

Мурат Жуманбай, ранее занимавший пост заместителя директора — официального представителя РГУ «Служба центральных коммуникаций» Министерства информации и коммуникаций РК, перешел на другую работу.