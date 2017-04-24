Казахстанские сенаторы встретились с делегацией Жогорку Кенеша

Члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента во главе с Даригой Назарбаевой в поселке Кордай Жамбылской области встретились с депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Это уже вторая встреча депутатов двух стран в таком формате.

Сенаторы Икрам Адырбеков, Нуртай Абыкаев, Мухтар Алтынбаев, Серик Джаксыбеков, Ляззат Киинов, Георгий Ким также ознакомились с работой пунктов пропуска Кордай и Акжол.

Сенаторы обсудили с кыргызскими коллегами вопросы миграции, межпарламентского и приграничного сотрудничества, расширения торгово-экономического партнерства и туризма.

Сегодня сферы сотрудничества двух стран подкреплены договорно-правовой базой, которая насчитывает более 150 документов.

В рамках рабочего визита в Астану Председателя Жогорку Кенеша А.Жээнбекова в июне 2015 года было подписано Соглашение о Межпарламентском Совете по сотрудничеству между Парламентами Казахстана и Жогорку Кенеша, а также состоялось заседание Совета. «Полагаю, что Совет будет содействовать укреплению взаимовыгодных двусторонних связей между Казахстаном и Кыргызстаном, в том числе развитию межпарламентского взаимодействия», - отметила Д.Назарбаева.

Сенатор также подчеркнула важность координации общих усилий, как на двусторонней основе, так и в формате международных и региональных организаций.

«Объединившись в рамках ЕАЭС, мы перешли на новый уровень взаимовыгодного сотрудничества. Можно отметить позитивную динамику развития двусторонних отношений. При этом, считаю важно добиваться дальнейшей практической реализации всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне», - сказала Председатель Комитета Сената.