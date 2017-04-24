Названа "самая ВИЧ-инфицированная" страна Евросоюза

" Число констатированных новых случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека в Латвии превысило показатель Эстонии и являлось самым высоким среди всех стран ЕС. Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 6972 больных ВИЧ ", — сообщили в ассоциации.





По словам Упмаце, это очень тревожный для Латвии сигнал.





"Это свидетельствует об острой необходимости подключить все уровни государственных организаций к решению проблемы. Нужно не только информировать и просвещать общественность, но и предлагать людям проверить свой ВИЧ-статус. Тем, кто инфицирован, следует обеспечить противовирусную терапию", — подчеркнула она.