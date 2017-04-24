Состоялся визит Генерального Прокурора в Литовскую Республику

Сегодня в рамках рабочего визита Генерального Прокурора Республики Казахстан Жакипа Асанова в Вильнюс подписан межгосударственный договор с Литовской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера. Стороны отметили, что заключение данного документа является значимым шагом на пути укрепления казахстанско-литовского партнерства, обеспечения законности и правопорядка, защиты основополагающих прав и интересов граждан двух стран.

Генеральный Прокурор Казахстана, выражая литовской стороне благодарность за теплый и дружественный прием, подчеркнул, что достигнутые договорённости являются подтверждением высокого уровня доверия и послужат дополнительным импульсом развитию двусторонних отношений.

Во время поездки состоялись двусторонние встречи с Министром юстиции, Генеральным прокурором и заместителем Министра внутренних дел Литвы, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и состоялся обмен опытом по уголовному процессу. Ж.Асанов отметил особую значимость эффективного уголовного процесса для повышения уровня доверия населения ко всей правоохранительной системе страны.

Руководители ведомств выразили заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия в правовой сфере.

Также Генеральный Прокурор Казахстана провел встречи с председателем Верховного суда, председателем группы по Межпарламентским связям Сейма (Парламента), судьей Конституционного Суда Литвы, ректором Университета имени Миколаса Рёмериса.