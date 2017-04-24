Робототехника может стать обязательным предметом в школах Казахстана

Министр образования и науки отметил, что внедрение робототехники в школах - принципиальная задача.

Международный фестиваль робототехники RoboLand состоялся в Караганде с участием министра образования и науки Ерлана Сагадиева, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, участники состязались по 24 номинациям. Фестиваль собрал около 400 команд, в общей сложности более 800 детей. Программа включала лабиринты, состязания в механическом и интеллектуальном сумо, кегельринг и футбол для роботов, 3-D-прототипирование, управление квадрокоптерами и другое.





Жюри возглавил судья международного класса WRO, преподаватель Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Александр Капитонов.





«На открытие фестиваля приехал министр образования и науки Ерлан Сагадиев. Глава ведомства отметил хороший уровень развития робототехники в Карагандинской области. По его словам, в перспективе в школьной программе предмет из дополнительного может стать обязательным. В министерстве сейчас изучают этот вопрос», - отметили в пресс-службе акимата.





Министр отметил, что внедрение робототехники в школах - принципиальная задача.





«Нам нельзя отставать от других стран мира. В 2016 году благодаря финансированию местных бюджетов и спонсорской поддержке приобрели 400 класс-комплектов робототехники. Дополнительными занятиями охватили 20 тысяч детей. В этом году мы планируем количество учащихся удвоить», - цитирует пресс-служба слова Ерлана Сагадиева.





Для фестиваля карагандинцы создали уникальный полигон RoboLand Казахстан, имитирующий карту страны. На площадке размером 15 на 12 метров можно проводить состязания водных роботов, соревнования по 3D-прототипированию, программированию ботов и созданию виртуальных миров. На создание полигона ушло больше полугода.





Продвижению фестиваля способствует программа повышения квалификации преподавателей информатики и робототехники. Главная цель мероприятия - побудить интерес к робототехнике.





Айжан Алданышева