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В Индии мужчина прыгнул с крыши, спасаясь от леопарда

24 апреля 2017, 17:22

Хищник прыгнул вслед за мужчиной, успев задеть его когтями.

Дикий леопард напал на жителей индийской деревни Курули. Хищник серьезно поцарапал подростка и едва не убил спасателя, которого вызвали, чтобы поймать животное. Сотрудник МЧС Биджай Кунтия был вынужден прыгнуть с крыши, когда леопард погнался за ним, сообщает Mirror.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как индиец прыгает с большой высоты, спасаясь от леопарда. Хищник прыгнул вслед за мужчиной, успев задеть Кунтию когтями. Спасатель серьезно пострадал, в настоящий момент он находится в больнице.


Леопарда поймали лишь на 13-й час охоты. К несчастью, в Индии леопарды нападают на людей все чаще. За последние 20 лет здешние хищники атаковали более сотни людей, многие из них погибли.


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