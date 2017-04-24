В Индии мужчина прыгнул с крыши, спасаясь от леопарда
24 апреля 2017, 17:22
Хищник прыгнул вслед за мужчиной, успев задеть его когтями.
Дикий леопард напал на жителей индийской деревни Курули. Хищник серьезно поцарапал подростка и едва не убил спасателя, которого вызвали, чтобы поймать животное. Сотрудник МЧС Биджай Кунтия был вынужден прыгнуть с крыши, когда леопард погнался за ним, сообщает Mirror.
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как индиец прыгает с большой высоты, спасаясь от леопарда. Хищник прыгнул вслед за мужчиной, успев задеть Кунтию когтями. Спасатель серьезно пострадал, в настоящий момент он находится в больнице.
Леопарда поймали лишь на 13-й час охоты. К несчастью, в Индии леопарды нападают на людей все чаще. За последние 20 лет здешние хищники атаковали более сотни людей, многие из них погибли.
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