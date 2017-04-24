В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение
24 апреля 2017, 17:28
В ближайший период 25-26 апреля на р. Есиль ожидаются подъемы уровня воды.
Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях из-за возможных подтоплений, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию РГП "Казгидромет".
"В ближайший период 25-26 апреля на р. Есиль в пределах Акмолинской и Северо-Казахстанской областей ожидаются дальнейшие подъемы уровней воды, разливы и подтопления", - говорится в сообщении синоптиков.
Фото: kaznews.kz
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