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В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение

24 апреля 2017, 17:28

В ближайший период 25-26 апреля на р. Есиль ожидаются подъемы уровня воды.

Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях из-за возможных подтоплений, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию РГП "Казгидромет".

"В ближайший период 25-26 апреля на р. Есиль в пределах Акмолинской и Северо-Казахстанской областей ожидаются дальнейшие подъемы уровней воды, разливы и подтопления", - говорится в сообщении синоптиков.

Фото: kaznews.kz


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