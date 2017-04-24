Умерла актриса Лариса Кронберг

Советская актриса театра и кино Лариса Кронберг, известная по фильмам "Девушка с гитарой" и "Большая семья", скончалась в Москве.





После продолжительной болезни на 88-м году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино Лариса Ивановна Кронберг ", - сообщили ", - сообщили ТАСС в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.





Кронберг родилась в Пензе в семье военнослужащего, в 1948 году поступила на актерский факультет ВГИКа в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. По семейным обстоятельствам окончила институт только в 1954 году в мастерской Владимира Белокурова. Сразу после этого вошла в штат театра-студии Киноактера и киностудии "Мосфильм", где работала до 1983 года.





Актриса снялась более чем в 30 фильмах, среди которых "Звезды на крыльях", "Девушка с гитарой", "Ночь без милосердия", "Невеста с севера". Также она запомнилась зрителям по картине "Большая семья" Иосифа Хейфица.



