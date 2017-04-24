Г.Абдыкаликова встретилась с Генеральным директором известного театра «Ла Скала»

На встрече также были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере оперного и балетного искусства.

Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова встретилась с Генеральным директором и художественным руководителем всемирно известного театра «Ла Скала» Александром Перейра , сообщает Комитет Информации.





В начале встречи Государственный секретарь подчеркнула, что сегодня Казахстан находится на этапе глубоких системных преобразований. В стране начата реализация духовной модернизации. Главой государства поставлена цель: «вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой Нацией сильных и ответственных людей». И первым условием для этого является сохранение своей культуры, собственного национального кода.





По его поручению будет осуществлен проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Поставлена задача - мир должен узнавать нас не только по богатству углеводородов и внешнеполитических проектов, но и по значимым культурным достижениям.





На встрече также были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере оперного и балетного искусства, расширения практики проведения гастролей театра «Ла Скала» в Казахстане и государственного театра оперы и балета «Астана Опера» в Италии.





Гульшара Абдыкаликова отметила, что в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в столице Казахстана с 1 по 10 сентября т.г. впервые в полном составе пройдут гастроли легендарного миланского театра «Ла Скала».





В рамках культурной программы прославленный итальянский коллектив представит на сцене «Астана Опера» оперу «Фальстаф» Джузеппе Верди, а также будет исполнен шедевр Людвига ван Бетховена – Симфония №9 под руководством выдающегося маэстро современности Зубина Меты.





В завершение встречи Государственный секретарь РК Г.Н.Абдыкаликова пожелала Генеральному директору и художественному руководителю театра «Ла Скала» А. Перейре доброго здоровья, благополучия, больших творческих успехов.



