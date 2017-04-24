Януковичу предрекли назначение губернатором Донбасса

Бывший президент Украины Виктор Янукович сможет занять пост губернатора Донбасса. Такое предположение в интервью телеканалу «112 Украина» высказала бывший депутат Верховной Рады Анна Герман, расшифровка беседы доступна на сайте «Гордон», передает Lenta.ru





«Я думаю [да], если будет найден какой-то компромисс. Человека, который лучше бы смог возродить этот край, который бы лучше его знал, понимал, думаю, в Украине сегодня нет», — сказала Герман, отвечая на вопрос о том, может ли Янукович стать губернатором Донбасса.





Герман добавила, что считает реальным возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины. «Помню, я сказала Виктору Федоровичу там, в Крыму: "Как здесь красиво! Как хорошо, что это русским не отдали!" Я всегда была наивна», — вспомнила она.



