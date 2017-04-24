В Астане уменьшилось количество детей, оставшихся без попечения

В настоящее время в Астане на учете отдела опеки, попечительства и поддержки детей состоят 976 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под опекой и попечительством - 578, на патронатном воспитании находятся 73 ребенка, в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются 325 детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.

В результате принятых мер и введенных государственных выплат, которые стали значимым механизмом мотивации казахстанских граждан к приему детей-сирот в свои семьи, наблюдается устойчивая тенденция сокращения количества детей-сирот в городе.

Так, за последние годы общее количество детей данной категории уменьшилось на 83. В то время как в 2013 году было 1059 детей, в 2017 году - 976 детей. В том числе количество воспитанников детских домов уменьшилось на 97 (2013 год - 422 ребенка, за 3 месяца 2017 года - 325 детей), количество учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - на 1 единицу (2013 год - 3, 2017 год - 2).

В ходе реализации Меморандума по развитию системы образования столицы между Министерством образования и науки РК и акиматом города Астаны на 2015-2017 годы в части передачи воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016 году из этих учреждений 108 детей переданы в семьи. В частности, на усыновление - 43 ребенка, под опеку, попечительство - 30, на патронат - 6, в биологическую семью переданы 29 детей.

В целях популяризации семейных ценностей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно проводятся республиканские благотворительные праздники «Ризашылық - Доброта во благо детям!», «Қуан, сәби», «День опекуна».