Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Около 200 студентов буду помогать полицейским на ЭКСПО-2017

24 апреля 2017, 17:42

Студенты выступят в качестве переводчиков на иностранные языки.

Студенты со знанием иностранных языков привлечены и обучены для помощи полицейским, из которых английским языком владеют не более пяти процентов, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов.

"Всего к охране общественного порядка будет привлечено более пяти тысяч сотрудников органов внутренних дел, более трех тысяч военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, 500 курсантов и офицеров учебных заведений МВД, а также 630 работников частных охранных структур и около 200 студентов вузов со знанием иностранных языков. С ними проведены специальные курсы по безопасности, проведению досмотровых мероприятий, а также курсы английского языка", — сказал Мусаканов на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта inform.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...