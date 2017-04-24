Около 200 студентов буду помогать полицейским на ЭКСПО-2017
24 апреля 2017, 17:42
Студенты выступят в качестве переводчиков на иностранные языки.
Студенты со знанием иностранных языков привлечены и обучены для помощи полицейским, из которых английским языком владеют не более пяти процентов, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов.
"Всего к охране общественного порядка будет привлечено более пяти тысяч сотрудников органов внутренних дел, более трех тысяч военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, 500 курсантов и офицеров учебных заведений МВД, а также 630 работников частных охранных структур и около 200 студентов вузов со знанием иностранных языков. С ними проведены специальные курсы по безопасности, проведению досмотровых мероприятий, а также курсы английского языка", — сказал Мусаканов на брифинге в службе центральных коммуникаций.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта inform.kz
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