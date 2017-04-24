Около 200 студентов буду помогать полицейским на ЭКСПО-2017

Студенты со знанием иностранных языков привлечены и обучены для помощи полицейским, из которых английским языком владеют не более пяти процентов, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов.





"Всего к охране общественного порядка будет привлечено более пяти тысяч сотрудников органов внутренних дел, более трех тысяч военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, 500 курсантов и офицеров учебных заведений МВД, а также 630 работников частных охранных структур и около 200 студентов вузов со знанием иностранных языков. С ними проведены специальные курсы по безопасности, проведению досмотровых мероприятий, а также курсы английского языка", — сказал Мусаканов на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Источник: Sputnik Казахстан