Команда Университета КАЗГЮУ обыграла Университет Калифорнии и вошла в ТОП-100 команд в области международного права

В период с 8 по 15 апреля 2017 г. команда Университета КАЗГЮУ приняла участие в казахстанских национальных и в международных раундах Игровых судебных процес-сов имени Филиппа Джессопа в области международного права (Philip C. Jessup Interna-tional Law Moot Court Competition).

Игровые судебные процессы им. Ф. Джессопа являются наиболее престижными и из-вестными соревнованиями в области международного права, проводимые Студенческой Ас-социацией международного права при поддержке международной юридической фирмы Уайт энд Кейс (White & Case) на английском языке в г. Вашингтон, округ Колумбия (США) с 1960 г. В текущем году конкурс проводился в 58-ой раз с участием более 630 команд лучших университетов, представляющих более 80 стран мира.

Сущность конкурса заключается в подготовке командами письменных аргументов истца и ответчика (memorials), а также устных выступлений на основе решения гипотетиче-ской проблемной ситуации перед Международным Судом ООН. Представленная организа-торами задача касалась спора, возникшего между Федерацией Кланов Атании (истец) и Ко-ролевством Рахад (ответчик), в отношении справедливого использования водных ресурсов, защиты культурных ценностей и ответственности государства за ущерб, причиненный в ре-зультате перемещения мигрантов.

Право представлять Казахстан в международных раундах получила команда Универ-ситета КАЗГЮУ, которая по итогам двух раундов против Университета КИМЭП, стала чем-пионом национального этапа конкурса. В международных раундах команде Университета КАЗГЮУ противостояли команды таких престижных учебных заведений как Университет Витаутаса Великого (Vytautas Magnus University, Литва), Университет Калифорнии (University of California - Hastings, США), Университет Западного Онтарио (University of Western Ontario, Канада), Университет Люксембурга (Université du Luxembourg).

В результате, в генеральном рейтинге 58-х Игровых судебных процессов им. Ф. Джессопа команда Университета КАЗГЮУ, одолев команду Университета Калифорнии и набрав 2882 балла, заняла 91 место. При этом в рейтинге конкурса Университет КАЗГЮУ обошел Universite Paris 2 - Droits de lhomme (Франция, 94 место), Drexel University (США, 96 место), Université de Genève (Швейцария, 110 место) и многие другие престижные зарубежные высшие учебные заведения.

Таким образом, на протяжении последних 5-ти лет Университет КАЗГЮУ уверенно входит в топ-100 лучших университетов мира в области международного права. В 2015 г. команда Университета КАЗГЮУ заняла даже 69 место, одержав победу над Universität Zürich (Швейцария) и ESADE - Universidad Ramon Llull (Испания).

В состав команды Университета КАЗГЮУ вошли студенты Высшей школы права За-рина Темирбулатова, Мадина Артурова и Александра Платошина, а также магистранты Рус-лан Бюрабеков и Рамазан Кокжалов. Тренерами команды выступили заместитель Председа-теля Правления - директор Академии правовых и экономических исследований КАЗГЮУ Мирас Дауленов и старший преподаватель Кафедры международного права Альберто Пеко-раро.

Участие в этом конкурсе позволяет командам приобрести навыки критического и аналитического мышления, ораторского мастерства, эмоционального интеллекта и проектного менеджмента. Ведь, командам представляется к разрешению задача, которая может быть не под силам юридическим фирмам и известным юристам. В связи с этим, на решение задачи отводится более 6 месяцев, а сам конкурс фактически начинается ежегодно в середине сентября года, предшествующего международным раундам.

Проведение еженедельных тренировок, тщательный анализ спора и выработка право-вых позиций сторон предоставляет студентам возможность эффективно конкурировать с опытными юристами в дальнейшем и выполнять самые сложные практические задачи.