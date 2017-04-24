В США полиция надела наручники на аллигатора

Снятое одним из очевидцев видео действий правоохранителей из Департамента рыболовства и окружающей среды района Сент-Таммани в штате Луизиана было выложено на "Фейсбуке" местного пожарного управления.

В США сотрудники службы по охране животных заковали в наручники аллигатора, который был найден в жилом районе, сообщают Vesti.ru





Снятое одним из очевидцев видео действий правоохранителей из Департамента рыболовства и окружающей среды района Сент-Таммани в штате Луизиана было выложено на "Фейсбуке" местного пожарного управления. На записи видно, как двое сотрудников пытаются справиться с аллигатором на лужайке в жилом квартале.













Сначала аллигатора, который забрел в гараж жилого дома, выволокли на улицу, набросив на пасть рептилии лассо. Затем, пока один из полицейских держал яростно сопротивляющегося аллигатора сверху, другой сначала обмотал челюсти животного изолентой, а затем зафиксировал его задние лапы при помощи наручников.





Ранее сообщалось, что в Луизиане двухметровый крокодил вылез из канализации возле начальной школы.