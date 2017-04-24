Нурсултан Назарбаев дал поручения министру финансов Бахыту Султанову
24 апреля 2017, 18:02
Нурсултан Назарбаев, отметив важность повышения уровня экономического развития страны, акцентировал внимание на выполнении трех основных задач.
Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром финансов Бахытом Султановым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи Главе государства была представлена информация о ходе реализации целей, поставленных перед финансовой и фискальной системой страны в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
Нурсултан Назарбаев, отметив важность повышения уровня экономического развития страны, акцентировал внимание на выполнении трех основных задач.
- Во-первых, необходимо повышать доходы в бюджет путем выработки соответствующих механизмов. В случае необходимости, следует изучить зарубежный опыт. Во-вторых, нужно снизить государственные расходы. В-третьих, следует эффективно использовать выделенный бюджет. Для государства эффективность деятельности министра финансов напрямую зависит от того, как он выполняет эти функции, - сказал Президент Казахстана.
Глава государства подчеркнул, что в условиях экономического спада и снижения доходов, министерству финансов необходимо выработать дополнительные механизмы пополнения бюджета и обеспечить безопасные параметры государственного долга.
- Рост в экономике, в основном, обеспечивается за счет средств Национального фонда. Многие организации только и ждут, когда им выделят средства для дальнейшего освоения. Министерство финансов должно ограничить и контролировать этот процесс. Нам необходимо увеличивать наш Национальный фонд, - поручил Нурсултан Назарбаев.
Б.Султанов также доложил Главе государства о предпринимаемых ведомством мерах по сохранению финансовой стабильности, выполнению социальных обязательств, сокращению проверок и снижению нагрузки на предпринимательский сектор, совершенствованию системы государственных закупок, внедрению превентивных мер в систему государственного аудита.
Фото: пресс-служба Акорды
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