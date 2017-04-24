Парламентарии Казахстана и Кыргызстана провели встречу в Кордае

В ходе встречи обсуждался широкий круг актуальных для двух стран вопросов - вододеление по трансграничным рекам, обеспечение жамбылских аграриев поливной водой, налаживание торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами двух стран, таможенные проблемы, ветеринарный и фитосанитарный контроль.

«Весьма символично, что наша встреча проходит в поселке Кордай, в одном из мощно и динамично развивающихся регионов Жамбылской области. Казахстан отмечает 25-летие установления дипломатических отношений с Кыргызстаном, также в этом году исполняется 20 лет с момента подписания договора о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. Сегодняшняя встреча еще раз подтверждает наши дружеские добрососедские отношения и стремления к их укреплению», - сказала в приветственной речи Дарига Назарбаева.





Было отмечено, что отношения в различных сферах двух стран подкреплены договорно-правовой базой, за эти годы подписано более 150 документов. В июне 2015 года в рамках рабочего визита в Астану председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. Жээнбекова было подписано соглашение о межпарламентском Совете по сотрудничеству между Парламентом Казахстана и Жогорку Кенеша.



