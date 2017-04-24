В Астане будут чествовать Димаша Кудайбергенова
24 апреля 2017, 18:13
Отмечается, что вход на мероприятие будет свободным.
В Астане состоится чествование Димаша Кудайбергенова, передает Zakon.kz.
Об этом на своей страничке в Фейсбуке сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.
"Достарым, рад сообщить, что завтра, в Астане, в Центральном концертном зале в 18:30 мы будем чествовать Димаша Кудайбергена, который возвращается на родину с большой победой в международном конкурсе I am a singer из Китая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вход на мероприятие будет свободным.
Фото: социальные сети
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