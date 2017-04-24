В Астане будут чествовать Димаша Кудайбергенова

В Астане состоится чествование Димаша Кудайбергенова, передает Zakon.kz.





Об этом на своей страничке в Фейсбуке сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.





"Достарым, рад сообщить, что завтра, в Астане, в Центральном концертном зале в 18:30 мы будем чествовать Димаша Кудайбергена, который возвращается на родину с большой победой в международном конкурсе I am a singer из Китая", - говорится в сообщении.