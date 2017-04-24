Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Астане будут чествовать Димаша Кудайбергенова

24 апреля 2017, 18:13

Отмечается, что вход на мероприятие будет свободным.

В Астане состоится чествование Димаша Кудайбергенова, передает Zakon.kz.

Об этом на своей страничке в Фейсбуке сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

"Достарым, рад сообщить, что завтра, в Астане, в Центральном концертном зале в 18:30 мы будем чествовать Димаша Кудайбергена, который возвращается на родину с большой победой в международном конкурсе I am a singer из Китая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вход на мероприятие будет свободным.

Фото: социальные сети

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...