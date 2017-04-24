В Астане ищут жертв дольщиков
24 апреля 2017, 18:25
Расследуется уголовное дело в отношении руководителей ТОО «АКА-АБ».
Полиция Астаны разыскивает пострадавших от деятельности дольщиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.
Расследуется уголовное дело в отношении руководителей ТОО «АКА-АБ» Баймухановой Б.С., Баймухановой А.А, Битакова Е.М. и Жаканова К.О.
"Они подозреваются в хищении денежных средств дольщиков под предлогом заключения договора долевого участия при строительстве жилого пятиэтажного дома по адресу: Астана, микрорайон «Юго-Восток», участок №837, сообщили в ведомстве. Пострадавших от действий вышеуказанных лиц просят обращаться по тел: 8(7172)71-67-31, 71-67-10 и 8-702-308-08-35", - говорится в сообщении.
Фото: ВЕДОМОСТИ Урал
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